Армия рф попыталась высадиться на остров Казацкий. Фото:

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Російські військові на Придніпровському напрямку продовжують штурмові дії та обстріли.

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Зокрема, 26 грудня окупанти спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Однак українські військові не дали ворогам цього зробити. Загарбники зазнали втрат у човнах, плавзасобах і особовому складі. Про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив в ефірі телемарафону.

Зазначається, що острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та правобережну та лівобережну, знаходяться у так званій «сірій зоні» бойових дій. Російська армія намагається взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правому березі Херсонщини.

З лівобережжя Херсонщини окупанти регулярно атакують українські регіони різноманітною зброєю: ударними дронами, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Нагадаємо, днями в Силах оборони Півдня заявляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра у Херсонській області, але росіяни щодня здійснюють п’ять-сім спроб висадки у цьому районі. Операції ворога схожі на розвідувально-пошукові дії, оскільки йдеться про два-три човни на яких перебуває п’ять-сім осіб.