Рашисти на човнах намагаються висадитися на контрольовані Україною острови, фото: Lenta.ru

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ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра у Херсонській області. Росіяни щодня здійснюють п’ять-сім спроб висадки там.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За його словами, спроби рашистів висадитися більше схожі на розвідувально-пошукові дії, оскільки йдеться про два-три човни на яких перебуває п’ять-сім осіб. Вони намагаються висадитися на контрольованій Україною острівній зоні, зокрема, на острів Козацький, та провести там штурмові дії.

Ворог намагається вибити звідти наших захисників. Майже вся ця зона є під вогневим контролем Сил оборони України — острівна зона Дніпра, тому успіхів ворог не має, — зазначив Волошин.

Він зауважив — щоб наступати на Херсон необхідно форсувати Дніпро.

Щоб її (річку — ред.) форсувати необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко, — наголосив Волошин. — Наразі наша розвідка не виявила й не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил та засобів для того, щоб проводити форсування Дніпра.

Джерело: «РБК-Україна»