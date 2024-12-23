Російські загарбники готують наступ на правобережжя Херсонщини, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n202435-rashysty-gotuut-nastup-na-herson-ta-zaporijjya-zmi.html

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росія планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, українські військові припускають, що головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П’ятихаток, паралельно до річки Дніпро. Додатково можливі дії ворога в районі Гуляйполя.

Водночас, за даними джерел видання, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у росіян вища, ніж до активізації на Запоріжжі.

За інформацією від джерел, рішення про наступ на Херсон уже ухвалене. Операцію куруватиме командувач повітряно-десантних військ рф Михайло Теплинський, — зазначає видання.

Зазначається, що для виконання завдань планують залучити до 4 тис. російських штурмовиків, зокрема:

61-шу окрему бригаду морської піхоти рф;

7-му десантно-штурмову дивізію вдв.

Ці підрозділи РФ восени 2022 року вже відступали з Херсонщини, що додає операції символізму, — зауважує видання.

Повідомляється, що російські плани залежать від погодних умов:

щоб дістатися правого берега Херсонської області, окупантам необхідно перетинати Дніпро, оскільки всі мости в цьому районі зруйновані. Це створює потребу у використанні човнів або спорудженні переправ;

після підриву Каховської ГЕС частина територій Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити перехід ворога.

У Херсонській області росіяни вже намагалися прорватися на правий берег Дніпра. Наприкінці листопада їхні диверсійно-розвідувальні групи були відбиті неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

Варто додати, що Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомили, що впродовж доби на Придніпровському напрямку окупанти чотири рази вдавалися до штурмів острівної зони в гирлі Дніпра.

Спроби успіхів не мали, агресор з втратами повернувся на вихідні позиції, — зазначили у Силах оборони.

Водночас на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник проводить розвідку, продовжує тренувати майбутні групи штурмовиків та поповнює запаси боєкомплектів.

Джерело: «РБК-Україна», Сили оборони півдня України