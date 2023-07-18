Росспропаганда пугает перспективой войны с Турцией, а Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без рф

https://racurs.ua/n185231-rosspropaganda-pugaet-perspektivoy-voyny-s-turciey-a-kreml-ugrojaet-stranam-kotorye-poydut.html

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Розірвання зернової угоди, на продовженні якої наполягав президент Туреччини Реджеп Ердоган, ще більше погіршило відносини між Москвою та Анкарою.

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Bild нагадує, що суперечності наростали й до цього: так, останнім часом Ердоган дав згоду на вступ Швеції до НАТО, висловився за підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі та відпустив додому бійців батальйону «Азов». Водночас українська влада повідомила про домовленості, відповідно до яких Туреччина має поставити ЗСУ 70 самохідних гаубиць.

У Кремлі попередили турецьку владу про якісь «негативні наслідки» і поскаржилася на те, що Анкара підриває надану їй довіру. Голова Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв навіть заявив, що Туреччина стає недружньою країною для росії.

Подібну риторику підхопили російські телепропагандисти. Головний із них — Володимир Соловйов — нагадав, що росія неодноразово воювала з Туреччиною.

Туреччина — це імперська держава з імперською історією. Османська імперія мала дуже складну історію [відносин] з російською імперією. Ми ні з ким не воювали так часто і так криваво, як із Туреччиною. І ми не повинні про це забувати, — заявив він.

Депутат Держдуми Семен Багдасаров зайшов ще далі та закликав готуватися до війни з Туреччиною.

Вони хочуть використати ситуацію, щоб повернути собі території, які, на їхню думку, їм належать. Це не лише Південний Кавказ, а й наш Північний Кавказ, Чорноморське узбережжя, Крим, — сказав Багдасаров.

Коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення рф вийти з «зернової угоди», рот путіна Пєсков зазначив, що «в цьому разі, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав — це не провина пана (генсека) Гутерріша та ООН».

Також за словами Пєскова, путін поки що не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Ердоганом щодо «зернової угоди». При цьому турецький президент неодноразово заявляв про можливий візит путіна до Туреччини у серпні.