В лавре собирают деньги на залог для Павла Лебедя

https://racurs.ua/n185230-v-lavre-sobiraut-dengi-na-zalog-dlya-pavla-lebedya-foto.html

Ракурс

У Києво-Печерській лаврі збирають гроші на заставу для митрополита Павла (Лебідя). Про це 18 липня написав журналіст і військовий Андрій Ковальов.

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Це фото, я зробив щойно у храмі святого Агапіта Печерського. Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для ЗСУ, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, — у Лаврі адепти Московського патріархату збирають гроші на заставу для підозрюваного агента Кремля, — написав Ковальов.

Він нагадав, що громадянина Лебедя підозрюють у розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширенні матеріалів, які виправдовують російську агресію.

Ковальов зробив фото у храмі святого Агапіта Печерського Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 14 липня Солом’янський суд змінив Павлу запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн грн.

Замість цілодобового домашнього арешту на «Пашу Мерседеса» чекає тримання під вартою до 14 серпня.

Прокурор просив змінити запобіжний захід підозрюваному з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. Причиною, за словами держобвинувача, є те, що Павло Лебідь порушив заборону суду на спілкування зі свідком у справі — Олексієм Бондаренком, його позаштатним помічником.

Щодо визначення можливої застави, то прокурор повідомив, що загальна вартість майна, яка належить Павлу Лебедю, складає понад 63 млн грн.

Захист підозрюваного просив відмовити у повному обсязі. Натомість Лебідь стверджував, що не спілкувався зі свідком у справі Бондаренком. Ба більше, заявив, що не знайомий з ним.

Нещодавно митрополиту доповнили підозру. Його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 ККУ) та у запереченні збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно (ч. 3 ст. 436−2 ККУ).

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою буде діяти лише до 14 серпня. Якщо за Павла Лебедя внесуть заставу — за рішенням судді він буде зобов‘язаний носити електронний браслет. Митрополит сказав, що таких грошей у нього немає.