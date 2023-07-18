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Контрразведка поймала контрактницу ВСУ, сливавшую московитам данные об украинских БПЛА

Контрразведка поймала контрактницу ВСУ, сливавшую московитам данные об украинских БПЛА

18 июл 2023, 14:11
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Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ) під час спецоперації на Херсонщині.


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Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні та виконує бойові завдання на передовій. Зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони.

Окупантів цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області. Також агентка ГРУ намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ.

Крім цього, вона відстежувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» її до рф і видати російський паспорт.

Контррозвідка СБУ затримала зрадницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об'єкти.

Контрактниця була дистанційно завербована на початку 2023 року кадровим співробітником ГРУ з позивним Дімка. У поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте».

Надалі зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала як електронні координати з фотографіями об'єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Источник: Ракурс


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