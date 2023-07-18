Четвертую колонну «вагнеровцев» заметили в беларуси

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Ракурс

Моніторингові групи 18 липня опублікували відео руху військової колони російських найманців з ПВК «Вагнер». Відеозапис було зроблено близько 12.30 на трасі М5 у напрямку з Осиповичів до села Цель, де розташоване наметове містечко для «вагнерівців».

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На відео можна помітити понад 50 машин, всього ж колона за складалася зі щонайменше 80 транспортних засобів. Йдеться про 18 вантажівок, понад 20 пікапів УАЗ, фургони, «буханки» — близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих «Уралів» та КамАЗів.

Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Раніше моніторингова група вказала, що спочатку колона рухалася від Бобруйська до Осиповичів та табору в селі Цель.

Техніка рухалася з номерами (терористичних — ред.) ЛНР/ДНР. Відомо, що колона розтягнулася по трасі на ± 5 км, зазначав «Гаюн».

За нашими даними, це вже четверта колона найманців Пригожина, яка прибула до білорусі, — додали у «Беларускі Гаюн».

Нагадаємо, станом на 17 липня до білорусі прибуло від 500 до 700 бойовиків «Вагнера». The New York Times отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Вони були зроблені супутником MAXAR 14 та 16 липня. 16 липня на них зафіксовано активність і машини найманців ПВК «Вагнера».