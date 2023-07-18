Каховскую ГЭС отстроят — решение Кабмина

https://racurs.ua/n185241-kahovskuu-ges-otstroyat-reshenie-kabmina.html

Ракурс

Кабінет міністрів затвердив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти.

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Про це 18 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення, — сказав Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

«Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго». Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами, — додав прем'єр.

Зі слів Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Нагадаємо, воєнні злочинці росії у ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.