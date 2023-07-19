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владимир путин, фото: «Украинская правда»

путин уже не едет на саммит БРИКС в ЮАР — Reuters

19 июл 2023, 18:20
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Російський диктатор володимир путін «за взаємною згодою» не відвідає саміт групи країн БРІКС, який має відбутися у серпні у Південноафриканській республіці.


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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву канцелярії президента ПАР.

Зазначається, що замість путіна рф у Йоганнесбурзі представлятиме міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Також на саміті будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

ПАР зіткнулася з дилемою щодо умов проведення саміту, оскільки, як член Міжнародного кримінального суду (МКС), вона повинна була б заарештувати путіна за звинувачення у військових злочинах, якби той прибув на саміт.

У березні МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині, пов’язаному з незаконною депортацією дітей з України. У Москві стверджують, що ордер є юридично недійсним, оскільки рф не є членом МКС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент ПАР Сиріл Рамафоса попросив дозволу в МКС не арештовувати Путіна, оскільки рф в такому разі погрожувала війною.

Джерело: Reuters


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