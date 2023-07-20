Арахамия потребует возвращения обязательного декларирования на ближайшей сессии Рады

https://racurs.ua/n185304-arahamiya-potrebuet-vozvrascheniya-obyazatelnogo-deklarirovaniya-na-blijayshey-sessii-rady.html

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Обов’язкове декларування для публічних службовців можуть відновити. Очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив 20 липня, що домагатиметься включення цього питання у порядок денний найближчої сесії парламенту.

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Як і обіцяв, на найближчому засіданні погоджувальної ради в парламенті буду ставити питання про включення в порядок дений свого законопроекту 8071 про відновлення декларування всіма суб'єктами. Очікую підтримки парламентом цього законопроекту в першому читанні, — написав Арахамія у своїх соцмережех.

Раніше він прогнозував, що обов’язкове декларування відновлять восени. У коментарі руху «ЧЕСНО» він казав. що, крім основного законопроєкту № 8071, який майже рік припадає пилом у парламенті, депутати готують альтернативний, участь у підготовці також беруть НАЗК і НАБУ.

Тоді Арахамія заявляв, що відповідний законопроєкт планують ухвалити у першому читанні до кінця червня, а в цілому — до кінця вересня.

Є вже напрацьована модель, яка погоджена з НАБУ. Ще чекаємо остаточного погодження з НАЗК. Після того погодимо ще один раз із представниками G7, бо вони опікуються цим питанням. Як ні в кого не буде «алергії» — будемо реєструвати і голосувати до першого читання, — сказав він.

Нагадаємо, що від початку широкомасштабної війни декларування за минулі роки відбувається добровільно, а звітності політичних партій немає вже понад три роки. Керівництво антикорупційних органів України, громадський сектор, ЗМІ та посли G7 і ЄС очікують відновлення е-декларування та звітності політичних партій.

Повернення обов’язкового декларування також є однією з ключових умов нової програми фінансування МВФ.