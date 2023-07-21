Борис Джонсон назвал Пристайко великим послом Украины и другом Британии

Колишній британський прем'єр Боріс Джонсон присвятив короткий пост Вадиму Пристайку. Він назвав его великим послом України та другом Британії.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив 21 липня Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Причини звільнення офіційно не повідомляють, проте минулого тижня Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» заяву президента про те, що він готовий щодня дякувати міністру оборони Британії Бену Воллесу за військову допомогу.

Пристайко — кадровий дипломат з досвідом роботи в системі МЗС понад 25 років. Він очолював МЗС у 2019−2020 роках, раніше був послом в Канаді, головою місії України в НАТО, віце-прем'єром з питань євроантлантичної інтеграції.

Пристайко — один з небагатьох послів, чия країна перебування допомагає ЗСУ надзвичайно потужно. До Великої Британії, як до союзника — найменше питань. Саме Лондон надав перші танки та перші ракети великої дальності, що розблокувало постачання з інших країн.