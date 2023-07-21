МВД назвало число изменников в своих рядах

https://racurs.ua/n185338-mvd-nazvalo-chislo-izmennikov-v-svoih-ryadah.html

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З початку повномасштабного вторгнення на бік окупантів перейшли близько 250 правоохоронців.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, мова йде про тих осіб, які «не обіймали керівних посад і перейшли на бік противника, щоб отримати підвищення».

У розмові з «Радіо Свобода» він додав, що з 24 лютого 2022 року було звільнено 3,5 тис. правоохоронців, які залишились на тимчасово окупованих територіях або несанкціоновано покинули країну.

Для України, для 130 тис. особового складу — це одиниці, — сказав Клименко.

Він додав, що загалом 99,9% особового складу покинули територію служби. Ті, хто залишився на цій території, зразу були звільнені. Міністр каже, що залишилися одиниці, які працювали на ССО, на ЗСУ для того, щоб ми могли відстежувати ситуацію, яка там відбувається.

Підрозділ Національної поліції на чолі з полковником Королем останні покинули центр міста Херсону, коли ворог вже перебував на території міста Херсону і перейшов через Антонівський міст.