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Байден и Зеленский обсуждают поставки Украине ракет ATACMS — Салливан
Байден и Зеленский обсуждают поставки Украине ракет ATACMS — Салливанhttps://racurs.ua/n185353-bayden-i-zelenskiy-obsujdaut-postavki-ukraine-raket-atacms-sallivan.htmlРакурс
Президенти США Джозеф Байден та України Володимир Зеленський обговорюють постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS.
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Але рішення буде за президентом, заявив на брифінгу у Вашингтоні 21 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
США готові «йти на ризики» у питанні постачання нових озброєнь Україні, але враховують реакцію РФ при ухваленні рішень, додав радник Байдена.
Радник американського лідера на брифінгу сказав також, що США проводять консультації з Україною про те, коли залучити основні сили під час контрнаступу, а Вашингтон не прагне змінити владу в росії, зусилля спрямовані на допомогу Україні.
12 липня Джо Байден на саміті НАТО у Вільнюсі підтвердив репортерам, що розгляне можливість надання ATACMS Україні.
Але зараз їм найбільше потрібні артилерійські снаряди, і ми над цим працюємо, — сказав Байден.
Зеленський під час переговорів із Байденом питав про перспективи надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.
Раніше у NYT повідомляли, що Білий дім веде непублічне обговорення можливого постачання в Україну ракет ATACMS. Йдеться про постачання кількох керованих ракет класу «земля-земля», які перебувають у резерві.
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