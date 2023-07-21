Байден и Зеленский обсуждают поставки Украине ракет ATACMS — Салливан

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Президенти США Джозеф Байден та України Володимир Зеленський обговорюють постачання в Україну ракет великої дальності ATACMS.

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Але рішення буде за президентом, заявив на брифінгу у Вашингтоні 21 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

США готові «йти на ризики» у питанні постачання нових озброєнь Україні, але враховують реакцію РФ при ухваленні рішень, додав радник Байдена.

Радник американського лідера на брифінгу сказав також, що США проводять консультації з Україною про те, коли залучити основні сили під час контрнаступу, а Вашингтон не прагне змінити владу в росії, зусилля спрямовані на допомогу Україні.

12 липня Джо Байден на саміті НАТО у Вільнюсі підтвердив репортерам, що розгляне можливість надання ATACMS Україні.

Але зараз їм найбільше потрібні артилерійські снаряди, і ми над цим працюємо, — сказав Байден.

Зеленський під час переговорів із Байденом питав про перспективи надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

Раніше у NYT повідомляли, що Білий дім веде непублічне обговорення можливого постачання в Україну ракет ATACMS. Йдеться про постачання кількох керованих ракет класу «земля-земля», які перебувають у резерві.