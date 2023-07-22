https://racurs.ua/n185356-polsha-vyzvala-rossiyskogo-posla-posle-zayavleniy-putina-ob-okkupacii-ukrainy.html

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Після висловлювань російського президента раніше сьогодні про те, що Польща нібито планує окупувати якусь частину території України, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у твіттері, що російського посла буде викликано до МЗС.

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Після Другої світової війни СРСР, серед іншого, приєднав території західної України та західної Білорусі, що належали до війни Польщі.

Натомість до Польщі відійшли значні території на заході країни, що до війни були частиною Німеччини. Ці факти путін у п’ятницю виклав так:

Західні території нинішньої Польщі — подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо.

Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає дискусії, — написав увечері Моравецький.

Російські чиновники та ЗМІ, не наводячи доказів, досить часто заявляють про прагнення Польщі приєднати якусь частину України. У Варшаві ці слова називають брехнею.