Москву атаковали два беспилотника, один попал в бизнес-центр, другой упал вблизи офиса Шойгу (ФОТО, ВИДЕО)

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Вранці 24 липня столицю росії атакували безпілотники. Як повідомила російська влада, їх було два.

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За даними телеграм-каналів, пошкоджено московський бізнес-центр на вулиці Лихачова і будівлі на Комсомольському проспекті, яка розташована недалеко від Міноборони рф.

Сьогодні близько четвертої ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає, — написав мер Москви Собянін у телеграмі.

Міноборони рф стверджує, що перехопило два українські безпілотники.

Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали краху", — йдеться у повідомленні військового відомства.

За даними ТАРС, уламки першого безпілотника виявили біля будинку № 17 на Комсомольському проспекті. Це неподалік будівлі Міноборони рф на Фрунзенській набережній.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вказує, що поряд із місцем падіння уламків безпілотника знаходиться Військовий університет, а також кілька секретних об'єктів Головного розвідувального управління РФ, зокрема «штаб кібератак ГРУ».

Другий дрон потрапив у бізнес-центр, що будується на проспекті Лихачова. У результаті в будівлі вибиті шибки на 17-му та 18-му поверхах на площі 50 квадратних метрів. У цьому будинку знаходиться магазин «Леруа Мерлен».

До місць пригод приїхали екстрені служби. У мерії заявили, що рух Комсомольським проспектом і проспектом Лихачова перекрито.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників. У ніч на 3 травня два дрони атакували Московський Кремль. Влада РФ назвала те, що сталося терактом і спробою замаху на Володимира Путіна, який, як наголошувалося, в цей момент перебував в іншій резиденції.

Вранці 30 травня дрони атакували кілька районів Москви та Підмосков’я. Три безпілотники влучили по житлових будинках у Новій Москві та в центрі столиці Росії. 21 червня три БПЛА збили у Новій Москві та Наро-Фомінському міському окрузі. 4 липня кілька дронів збили на підльоті до Москви, тому тимчасово не працював аеропорт Внуково.