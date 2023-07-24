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Еще один нардеп ОПЗЖ получил подозрение в госизмене — заправлял технику оккупантов
Еще один нардеп ОПЗЖ получил подозрение в госизмене — заправлял технику оккупантовhttps://racurs.ua/n185427-esche-odin-nardep-opzj-poluchil-podozrenie-v-gosizmene-zapravlyal-tehniku-okkupantov.htmlРакурс
СБУ і ДБР викрили на співпраці з росією чинного нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ.
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Українські ЗМІ повідомили, що йдеться про Олександра Пономарьова.
Під час повномасштабного вторгнення депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.
Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.
Заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.
Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.
62-річний Пономарьов — народний депутат України VIII та IX скликання від проросійської партії ОПЗЖ. Він — громадянин рф.
Пономарьов фігурує у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухилянні від сплати податків та хабарництва.
Також нардеп причетний до махінацій із бюджетними коштами в освоєнні субвенцій для Запоріжжя. А компанії, пов’язані з Пономарьовим, підозрюють в оздоровленні дітей у гірших санаторіях, ніж зазначено в тендерах.
16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони Януковича.
Попри окупацію росіянами Бердянська у лютому 2022 року, бізнес Пономарьова продовжив працювати.
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