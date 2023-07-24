Еще один нардеп ОПЗЖ получил подозрение в госизмене — заправлял технику оккупантов

https://racurs.ua/n185427-esche-odin-nardep-opzj-poluchil-podozrenie-v-gosizmene-zapravlyal-tehniku-okkupantov.html

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СБУ і ДБР викрили на співпраці з росією чинного нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

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Українські ЗМІ повідомили, що йдеться про Олександра Пономарьова.

Під час повномасштабного вторгнення депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

62-річний Пономарьов — народний депутат України VIII та IX скликання від проросійської партії ОПЗЖ. Він — громадянин рф.

Пономарьов фігурує у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухилянні від сплати податків та хабарництва.

Також нардеп причетний до махінацій із бюджетними коштами в освоєнні субвенцій для Запоріжжя. А компанії, пов’язані з Пономарьовим, підозрюють в оздоровленні дітей у гірших санаторіях, ніж зазначено в тендерах.

16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони Януковича.

Попри окупацію росіянами Бердянська у лютому 2022 року, бізнес Пономарьова продовжив працювати.