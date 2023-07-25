Нардеп «Слуги народа» Юрий Аристов. Фото: «Следствие.Инфо»

https://racurs.ua/n185463-nardep-slugi-naroda-vo-vremya-voyny-sletal-na-maldivy-partiya-otreagirovala.html

Ракурс

Народний депутат Юрій Арістов під час масштабної війни з росією знайшов час для відпочинку за кордоном.

.

Так, 48-річного заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середині липня помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Працівники курорту підтвердили, що парламентар справді був їхнім гостем. Про це повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела.

ЗМІ пише, що нардеп не відповів на дзвінки журналістів, а його прес-секретар теж не змогла пояснити, де перебуває її керівник. Всі подальші запити про відпочинок на Мальдівах Арістов та його команда ігнорували. Тому залишається невідомим, на яких засадах депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

Зазначається, що Waldorf Astoria Maldives — це п’ятизірковий курорт, розташований «серед білих пісків та кришталево блакитних вод» на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для «унікального та незабутнього відпочинку».

У фракції «Слуга народу» вже відреагували на цю інформацію. Парламентарі вже вивчають інформацію про вояж нардепа Юрія Арістова на Мальдіви, у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.

Керівник фракції Давид Арахамія в Telegram повідомив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції й запрошує всі документи по відрядженнях та перевіряє всю інформацію.

У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату, — написав він.

Нагадаємо, підозрюваний у хабарництві депутат Київської міської ради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин виїхав з України 13 травня, тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про оголошення депутата у міжнародний розшук.