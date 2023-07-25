Ryanair – Первые авиарейсы из трех городов Украины могут запустить до конца года

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Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо. Київ розглядає два плани щодо відновлення авіапольотів з України — найімовірнішим виглядає кінець 2023 року.

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Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року, — розповів очільник авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

З його слів, Україна консультується з ізраїльськими експертами та вивчає їхній досвід організації безпеки польотів.

Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, — наголосив О’Лірі.

На його думку, нині можна говорити про запуск обмеженої кількості рейсів до Києва і Львова. Окрім цього, невдовзі авіарейси можна буде запустити й з Одеси.

Два аеропорти неушкоджені та готові запрацювати завтра. Вони є у Києві та Львові. Ми думаємо, що аеропорт в Одесі також буде доступний досить скоро, — зазначив О’Лірі.

СЕО Ryanair додав, що основними пунктами призначення будуть, ймовірно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.

Оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова. Це станеться, я думаю, протягом приблизно двох-шести тижнів (після відновлення дозволу на польоти — ред.), — підсумував О’Лірі.

За його прогнозами, йдеться приблизно про 20−25 європейських міст на рейсах з Києва, 10 — зі Львова, і п’ять — з Одеси.

Авіакомпанія готова тримати 10 літаків у Києві, близько п’яти літаків — у Львові й, можливо, один-два літаки в Одесі. Та подвоїти їх число впродовж наступних двох-чотирьох років у міру збільшення трафіку.