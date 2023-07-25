В Нидерландах судья ушла в отставку из-за попытки повлиять на дело MH17

https://racurs.ua/n185471-v-niderlandah-sudya-ushla-v-otstavku-iz-za-popytki-povliyat-na-delo-mh17.html

Ракурс

Суд у Гаазі підтвердив, що суддя нідерландського Апеляційного суду намагалася вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною пасажирського літака Boeing 777, який прямував рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура.

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У липні суддя отримала догану від Верховного суду за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, які вели кримінальний процес. Брат жінки написав у книзі, що рейс МН17 збила не російська ракета, а «таємні служби». Суддя роздавала цю книгу своїм колегам і прокурорам, які брали участь у процесі щодо справи MH17.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» із 298 людьми на борту збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі пасажири і члени екіпажу.

Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група встановила, що авіалайнер збили над окупованою росією територією України з установки «Бук» 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил рф.