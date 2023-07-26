Хайль Зеленский – роспропаганда пробила очередное дно

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Російська пропаганда поширила «соціальну рекламу» нібито з Німеччини. Там у будинку німецької родини вішають портрет президента України зі словами «Хайль Зеленський». Ролі виконали російські актори, а саме відео, схоже, записали в росії.

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Російські пропагандисти, «військкори» та ЗМІ поширили ролик, за сюжетом якого у німецької родини відбирають майно як допомогу Україні. Стверджувалося, що це реклама правої партії «Альтернатива для Німеччини». Однак, як незалежно один від одного встановили журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов, Агентство і фактчекер Ілля Бер, у ролику зіграли російські актори. Припускають, що відео записали у росії.

За сюжетом ролика, знятого німецькою мовою, чиновники приходять до будинку сім’ї з Німеччини. Там дивляться по телевізору емоційний виступ канцлера країни Олафа Шольца про надання допомоги Україні. Люди у формі забирають майно у сім’ї, а також вішають на стіну портрет президента України Володимира Зеленського з вигуком «Хайль Зеленський».

Наприкінці ролика з’являються титри, в яких стверджується, що Німеччина вже витратила на допомогу Україні понад 22 млрд євро.

Якщо ваша країна в НАТО, будьте готові до НАТО у своєму домі, — також йдеться у відео.

Відео розійшлося у телеграм-каналах російських пропагандистів та «військкоров». Зокрема, ведучий «Першого каналу» Руслан Осташко заявив, що автори ролика є членами партії «Альтернатива для Німеччини». На відео звернули увагу російські пропагандисти. «Аргументи та факти» повідомили, що це «німецька соціальна реклама», а телеканал «Царгород» назвав ролик «політичною рекламою з Німеччини».

При цьому «Альтернатива для Німеччини» у ролику не згадується. До того ж, зазначає «Радіо Свобода», на сайті партії про це відео нічого не повідомляється, у німецькій пресі теж.

За даними Іллі Бера, вперше ролик з’явився у німецькому та нідерландському сегментах Твіттера. Ілля Бер, а також журналісти «Радіо Свобода» та «Агентства» за допомогою аналізу осіб встановили особи акторів, які зіграли у ролику. Роль чоловіка грає російський актор Валентин Воробйов, йогг дружини — москвичка Юлія Конюхова. Керівницю чиновників зіграла російська актриса Юлія Мандрико, а одного з її підлеглих актор Ігор Алексєєв.