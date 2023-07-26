Умерла ирландская певица Синейд О'Коннор

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Ракурс

Ірландська співачка Сінейд О’Коннор померла у віці 56 років, передає The Irish Times.

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Співачка випустила 10 студійних альбомів, а її пісню Nothing Compares 2 U назвали світовим синглом номер один у 1990 році за версією Billboard Music Awards.

Ірландці О’Коннор було 56 років, у неї було четверо дітей. 2017 року співачка записала відеозвернення, в якому розповіла про багаторічну боротьбу з депресією. 2018 року вона оголосила, що перейшла в іслам і змінила ім’я на Шухаду Давітт.

У січні 2022 року 17-річний син співачки Шинейд О’Коннор наклав на себе руки.

О’Коннор написала тоді у Твіттер:

Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О’Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не піде його прикладу. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай з миром.

У 2017 році О’Коннор розповіла, що вже кілька років живе на самоті в мотелі на задвірках Нью-Джерсі. Через стигму, пов’язану з її психічним захворюванням, у її житті нікого немає, сказала співачка.

Єдина людина в моєму житті — це мій психіатр, мила людина, яка каже, що я — його героїня. Це єдине, що підтримує в мені життя — що я його «гр**бана героїня. Це досить шкода, — розповіла співачка у 12-хвилинному. відео, яке виклала з хештегом #OneOfMillions.

Я вже два роки йду цим шляхом, на самоті. Це покарання за те, що я — душевнохвора, — розповіла О’Коннор плачучи. За її словами, вона неодноразово просила родичів приїхати до неї та забрати її додому, але ті не відповідали.

За словами співачки, вона записала відео, щоб довести до людей, наскільки важко жити людині з депресією чи іншими розладами психіки.

Психічне захворювання — це як наркотик. Йому все одно, хто ти, і що ще гірше, це не впливає на відчуження, пов’язане з ним, — говорить О’Коннор.

Вона називає тих, хто страждає душевними хворобами «найвразливішими людьми у світі», від яких саме в момент уразливості часто відвертаються рідні та близькі.

Моє життя обертається навколо того, як не померти, а це не життя, — каже О’Коннор.

Усього О’Коннор записала 10 сольних альбомів.

Співачка відома скандальними вчинками: 1992 року на телешоу Saturday Night Live на знак протесту проти сексуальних домагань у католицькій церкві вона розірвала фотографію папи Івана Павла II.

На репетиції виступу О’Коннор тримала в руках фото дитини біженців.

У 2003 році співачці діагностували біполярні розлади, але пізніше вона заявила, що діагноз був неправильним, і насправді вона страждає від посттравматичного стресового розладу.