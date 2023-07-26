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У віці 56 років померла ірландська співачка Сінейд О’Коннор
Померла ірландська співачка Сінейд О’Коннорhttps://racurs.ua/ua/n185516-pomerla-irlandska-spivachka-sineyd-o-konnor.htmlРакурс
Ірландська співачка Сінейд О’Коннор померла у віці 56 років, передає The Irish Times.
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Співачка випустила 10 студійних альбомів, а її пісню Nothing Compares 2 U назвали світовим синглом номер один у 1990 році за версією Billboard Music Awards.
Ірландці О’Коннор було 56 років, у неї було четверо дітей. 2017 року співачка записала відеозвернення, в якому розповіла про багаторічну боротьбу з депресією. 2018 року вона оголосила, що перейшла в іслам і змінила ім’я на Шухаду Давітт.
У січні 2022 року 17-річний син співачки Шинейд О’Коннор наклав на себе руки.
О’Коннор написала в «Твіттері»:
Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О’Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не піде його прикладу. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай зі світом.
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