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Ракурс
У віці 56 років померла ірландська співачка Сінейд О’Коннор

Померла ірландська співачка Сінейд О’Коннор

26 лип 2023, 21:07
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Ірландська співачка Сінейд О’Коннор померла у віці 56 років, передає The Irish Times.


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Співачка випустила 10 студійних альбомів, а її пісню Nothing Compares 2 U назвали світовим синглом номер один у 1990 році за версією Billboard Music Awards.

Ірландці О’Коннор було 56 років, у неї було четверо дітей. 2017 року співачка записала відеозвернення, в якому розповіла про багаторічну боротьбу з депресією. 2018 року вона оголосила, що перейшла в іслам і змінила ім’я на Шухаду Давітт.

У січні 2022 року 17-річний син співачки Шинейд О’Коннор наклав на себе руки.

О’Коннор написала в «Твіттері»:

Мій прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн О’Коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер перебуває з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не піде його прикладу. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай зі світом.

Джерело: Ракурс


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