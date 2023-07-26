Антикоррупционный суд отказал прокуратуре надеть электронный браслет на Труханова

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Меру Одеси Геннадію Труханову не продовжили запобіжний захід у справі про завод «Краян». Колегія суддів ВАКС відмовила прокурору, який просив повторно накласти на міського голову зобов’язання. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

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Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо покладення додаткових обов’язків на обвинувачених Труханова, Вугельмана, Спектора, Родіонова та Шкрябая у справі заводу Краян.

Таке рішення сьогодні ухвалили судді ВАКС Олег Ткаченко, Віталій Дубас та Олена Танасевич. Мотиви суддів наразі невідомі, оскільки оголосили лише короткий текст рішення, яке було ухвалене з окремою думкою когось із суддів.

В результаті в обвинувачених залишилися запобіжні заходи у вигляді застави, але без будь-яких додаткових обов’язків, окрім визначених у ст. 42 КПК (по суті, це обов’язок прибувати за викликом до суду).

За версією слідства, у 2016 році Одеська міськрада купила будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю спробувала вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми, який привласнив понад 90 млн грн.

4 травня цього року суд відправив під варту Труханова з альтернативою застави у 13,5 мільйона гривень. Згодом за Труханова внесли заставу, а його зобов’язали носити електронний браслет. Потім прокурор просив продовжити строки обовʼязків, але термін сплив 5 липня.

Після виходу із СІЗО Труханов повинен був дотримуватися низки обовʼязків, зокрема носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

За три тижні до закінчення дії обов’язків прокурор подала до суду клопотання про їхнє продовження. Проте судді так і не змогли його розглянути. З пояснень суддів сталося це через те, що у складі колегії відбулася заміна після обрання судді Олега Коліуша до складу ВККС, а обрана авторозподілом суддя Олена Танасевич перебувала у відпустці.

Під час сьогоднішнього засідання захист заперечував проти покладення додаткових обов’язків. За словами адвоката Труханова, через наявність браслета міський голова Одеси навіть не зміг потрапити на зустріч з Президентом.

Підготовче засідання у цій справі не можуть провести уже понад два роки.