Пограничники предотвратили вывоз за границу 300-летней скрипки Страдивари

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Ракурс

Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва.

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Під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на Одещині в салоні рейсового автобуса виявили сумку з музичним інструментом.

Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника.

У транспортному засобі перебували лише два водії-іноземці та стюардеса. За їх словами, скрипка, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність — передача, яку не забрали на території України.

До наших часів дійшли лише приблизно 650 виробів Антоніо Страдіварі. Інструмент направили на експертизу.