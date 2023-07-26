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Ракурс
Пограничники предотвратили вывоз за границу 300-летней скрипки Страдивари

Пограничники предотвратили вывоз за границу 300-летней скрипки Страдивари (ФОТО)

26 июл 2023, 20:41
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Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Антоніо Страдіварі 1730 року виробництва.


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Під час прикордонно-митного контролю в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на Одещині в салоні рейсового автобуса виявили сумку з музичним інструментом.

Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника.

Прикордонники запобігли вивезенню за кордон 300-річної скрипки Страдіварі

У транспортному засобі перебували лише два водії-іноземці та стюардеса. За їх словами, скрипка, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність — передача, яку не забрали на території України.

До наших часів дійшли лише приблизно 650 виробів Антоніо Страдіварі. Інструмент направили на експертизу.

Прикордонники запобігли вивезенню за кордон 300-річної скрипки Страдіварі

Источник: Ракурс


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