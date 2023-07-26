Российские ракеты маневрировали и были направлены на аэродром Староконстантинова – Игнат

https://racurs.ua/n185513-rossiyskie-rakety-manevrirovali-i-byli-napravleny-na-aerodrom-starokonstantinova-ignat.html

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Російські ракети маневрували і зрештою були спрямовані в Хмельницьку область.

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Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи новий ракетний удар рф, що стався 26 липня.

За його словами, ракети запустили з Каспію. Вони змінювали курс між областями, а згодом у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів і «зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, район Старокостянтинова».

Там працювала ППО, результати обстрілу поки не відомі. Можливо, з «Кинджалами» були ще балістичні ракети

Спершу ракети спрямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, далі полетіли в бік Кропивницького, а звідти — на захід.

У Львівській області ракети розвернулися і врешті були спрямовані на Хмельниччину. Також Ігнат додав, що вже відомо про збиття крилатих ракет зокрема на Київщині, в Дніпрі. Більше інформації нададуть згодом.

Також Ігнат додав, що вже відомо про збиття крилатих ракет зокрема на Київщині, в Дніпрі. Більше інформації нададуть згодом.

Це другий ракетний удар рашистів упродовж 26 липня. Раніше Повітряні сили розповіли про дві збиті над Вінницькою областю ракети «Калібр».