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Воздушные силы отчитались о последствиях дневной ракетной атаки рф
Воздушные силы отчитались о последствиях дневной ракетной атаки рф — где сбили «Калибры»https://racurs.ua/n185505-vozdushnye-sily-otchitalis-o-posledstviyah-dnevnoy-raketnoy-ataki-rf-gde-sbili-kalibry.htmlРакурс
Протиповітряна оборона під час денної атаки збила дві ракети «Калібр». Обидві — на Вінниччині.
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Приблизно о 13.00 26 липня рашисти завдали удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито на Вінниччині.
Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків — Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00.
Про можливі пуски та загрози повідомимо додатково на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил.
Наразі місцева влада не повідомляла про влучання під час атаки московитів 26 липня.
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