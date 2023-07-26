Воздушные силы отчитались о последствиях дневной ракетной атаки рф

https://racurs.ua/n185505-vozdushnye-sily-otchitalis-o-posledstviyah-dnevnoy-raketnoy-ataki-rf-gde-sbili-kalibry.html

Ракурс

Протиповітряна оборона під час денної атаки збила дві ракети «Калібр». Обидві — на Вінниччині.

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Приблизно о 13.00 26 липня рашисти завдали удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито на Вінниччині.

Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків — Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00.

Про можливі пуски та загрози повідомимо додатково на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил.

Наразі місцева влада не повідомляла про влучання під час атаки московитів 26 липня.