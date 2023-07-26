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Повітряні сили відзвітували про наслідки денної атаки "Калібрами"
Повітряні сили відзвітували про наслідки денної ракетної атаки рф — де збили «Калібри»https://racurs.ua/ua/n185505-povitryani-syly-vidzvituvaly-pro-naslidky-dennoyi-raketnoyi-ataky-rf-de-zbyly-kalibry.htmlРакурс
Протиповітряна оборона під час денної атаки збила дві ракети «Калібр». Обидві — на Вінниччині.
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Приблизно о 13.00 26 липня рашисти завдали удару крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито на Вінниччині.
Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків — Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00.
Про можливі пуски та загрози повідомимо додатково на офіційному телеграм-каналі Повітряних сил.
Наразі місцева влада не повідомляла про влучання під час атаки московитів 26 липня.
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