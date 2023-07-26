Малюк сказав, що руйнування Кримського мосту - це одна з реалізацій СБУ

https://racurs.ua/ua/n185504-maluk-skazav-scho-ruynuvannya-krymskogo-mostu-ce-odna-z-realizaciy-sbu.html

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Голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що спецоперація у жовтні 2022 року на Кримському мосту — справа рук його відомства.

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Про це він повідомив під час презентації нової марки, присвяченої роботі Служби безпеки України.

Під час презентації марки, присвяченій СБУ, Малюк додав, що «Служба добре гасить не тільки марки, але й московитів, які прийшли на нашу землю!».

До марки Укрпошта також випустила відповідний мерч — стікери і футболку з палаючим кримським мостом та написом «СБУ. Хто, як не ми, спалить мости?».

Вибух на Кримському мосту — надзвичайна подія, що сталася вранці 8 жовтня 2022 року в ході російського вторгнення в Україну. Внаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкоджено залізничну колію. Повністю міст відкрили для руху тільки у травні 2023 року.

Російське слідство назвало винними Головне управління розвідки та особисто його керівника Кирила Буданова. Українська сторона заперечувала причетність до атаки.