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Малюк сказал, что разрушение Крымского моста – это одна из реализаций СБУ
Малюк сказал, что разрушение Крымского моста — это одна из реализаций СБУhttps://racurs.ua/n185504-maluk-skazal-chto-razrushenie-krymskogo-mosta-eto-odna-iz-realizaciy-sbu.htmlРакурс
Голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що спецоперація у жовтні 2022 року на Кримському мосту — справа рук його відомства.
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Про це він повідомив під час презентації нової марки, присвяченої роботі Служби безпеки України.
Під час презентації марки, присвяченій СБУ, Малюк додав, що «Служба добре гасить не тільки марки, але й московитів, які прийшли на нашу землю!».
До марки Укрпошта також випустила відповідний мерч — стікери і футболку з палаючим кримським мостом та написом «СБУ. Хто, як не ми, спалить мости?».
Вибух на Кримському мосту — надзвичайна подія, що сталася вранці 8 жовтня 2022 року в ході російського вторгнення в Україну. Внаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкоджено залізничну колію. Повністю міст відкрили для руху тільки у травні 2023 року.
Російське слідство назвало винними Головне управління розвідки та особисто його керівника Кирила Буданова. Українська сторона заперечувала причетність до атаки.
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