Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські ракети маневрували і були спрямовані на аеродром Старокостянтинова
Російські ракети маневрували і були спрямовані на аеродром Старокостянтинова — Ігнатhttps://racurs.ua/ua/n185513-rosiyski-rakety-manevruvaly-i-buly-spryamovani-na-aerodrom-starokostyantynova-ignat.htmlРакурс
Російські ракети маневрували і зрештою були спрямовані в Хмельницьку область.
.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи новий ракетний удар рф, що стався 26 липня.
За його словами, ракети запустили з Каспію. Вони змінювали курс між областями, а згодом у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів і «зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, район Старокостянтинова».
Там працювала ППО, результати обстрілу поки не відомі. Можливо, з «Кинджалами» були ще балістичні ракети
Спершу ракети спрямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, далі полетіли в бік Кропивницького, а звідти — на захід.
У Львівській області ракети розвернулися і врешті були спрямовані на Хмельниччину. Також Ігнат додав, що вже відомо про збиття крилатих ракет зокрема на Київщині, в Дніпрі. Більше інформації нададуть згодом.
Це другий ракетний удар рашистів упродовж 26 липня. Раніше Повітряні сили розповіли про дві збиті над Вінницькою областю ракети «Калібр».
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...