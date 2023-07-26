Рада Україна - НАТО - Альянс посилює спостереження за Чорним морем

https://racurs.ua/ua/n185512-rada-ukrayina-nato-alyans-posyluie-sposterejennya-za-chornym-morem.html

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Рада Україна — НАТО провела 26 липня друге засідання. Його скликали на вимогу Києва.

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На засіданні засудили одностороннє припинення росією участі в «зерновій угоді» та обстріли української портової інфраструктури.

Альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

Як повідомила прес-служба Альянсу, за підсумками Ради НАТО-Україна було прийнято рішення активізувати спостереження за Чорним морем, у тому числі за допомогою морських патрульних. літаків та безпілотників. У НАТО зазначили, що з минулого року альянс збільшив свою присутність у регіоні, зокрема з двома бойовими групами у Болгарії та Румунії.

росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. росія має припинити озброювати голод і загрожувати найбільш вразливим людям світу продовольчою нестабільністю. Дії росії також становлять суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону, що має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та підвищують нашу пильність. Ми, як і раніше, готові захистити кожен дюйм території союзників від будь-якої агресії, — заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Крім того, Альянс привітав зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди, а також роботу Болгарії та Румунії, ЄС та ООН щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна.

19 липня Міноборони рф оголосило, що розглядатиме всі судна, що приходять в українські порти, як перевозять військові вантажі. Наступного дня з аналогічною заявою виступило Міністерство оборони України.