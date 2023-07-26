САП повідомила про підозру голові Державної судової адміністрації Сальнікову та опублікувала записи розмов

САП повідомила про підозру голові Державної судової адміністрації Сальнікову та опублікувала файли прослуховування

https://racurs.ua/ua/n185511-sap-povidomyla-pro-pidozru-golovi-derjavnoyi-sudovoyi-administraciyi-salnikovu-ta-opublikuvala.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 липня повідомила про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. САП також опублікувала записи розмов.

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За інформацією слідства, його викрили на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного суду за рішення на користь комерційного підприємства.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від фізичної особи 7,5 тис. дол. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Надалі голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об'єктивними причинами.

Після викриття колишнього голови ВС, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для розв’язання цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.

«Ракурс» писав, що 24 липня у ДСА відбулися обшуки.