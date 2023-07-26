Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
САП повідомила про підозру голові Державної судової адміністрації Сальнікову та опублікувала файли прослуховування

САП повідомила про підозру голові Державної судової адміністрації Сальнікову та опублікувала записи розмов

26 лип 2023, 19:41
999

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 липня повідомила про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. САП також опублікувала записи розмов.


.

За інформацією слідства, його викрили на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного суду за рішення на користь комерційного підприємства.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від фізичної особи 7,5 тис. дол. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Надалі голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об'єктивними причинами.

Після викриття колишнього голови ВС, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для розв’язання цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.

«Ракурс» писав, що 24 липня у ДСА відбулися обшуки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів