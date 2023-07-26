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Ракурс
Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

26 лип 2023, 19:09
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Президент Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.


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Рада найближчими днями продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Скоріше за все, продовжать їх на 90 діб, як і минулі рази. Тобто до 15 листопада.

Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні встановили у травні він діє до 18 серпня 2023 року.

Джерело: Ракурс


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