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Ракурс
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

26 июл 2023, 19:09
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Президент Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.


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Рада найближчими днями продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Скоріше за все, продовжать їх на 90 діб, як і минулі рази. Тобто до 15 листопада.

Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні встановили у травні він діє до 18 серпня 2023 року.

Источник: Ракурс


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