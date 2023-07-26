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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизацииhttps://racurs.ua/n185510-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekty-o-prodlenii-voennogo-polojeniya-i-obschey-mobilizacii.htmlРакурс
Президент Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
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Рада найближчими днями продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Скоріше за все, продовжать їх на 90 діб, як і минулі рази. Тобто до 15 листопада.
Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні встановили у травні він діє до 18 серпня 2023 року.
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