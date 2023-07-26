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Нардеп Дубинский отдыхает в Барселоне, он солгал Минздраву, что едет за границу лечить отца
Нардеп Дубинский отдыхает в Барселоне, он солгал Минздраву, что едет за границу лечить отца — соцсетиhttps://racurs.ua/n185509-nardep-dubinskiy-otdyhaet-v-barselone-on-solgal-minzdravu-chto-edet-za-granicu-lechit-otca.htmlРакурс
Народний депутат Олександр Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини.
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Подробиці «схеми» оприлюднив блогер, військовослужбовець Антон Швець.
Він стверджує, що Дубінський збрехав МОЗ про виїзд в Європу для лікування свого батька.
Батько був просто прикриттям. Дубінський поїхав до Барселони висіти зі своєю дівчиною та перевірити, як там поживають його виведені гроші, — написав Швець у Фейсбук.
Він розповів, що дівчина нардепа виклала у сторіз в Інстаграмі фото з Дубінським, точніше з його ногою і примітним тату. Швець пише, що переплутати це тату з іншим неможливо. Сторіз викладене 25 липня, а фото зняте зранку того дня.
Дівчина живе в Барселоні. І вона точно дівчина Дубінського, — пише Швець і додає, що нардепу у Барселоні «вистачило» совісті критикувати за поїздку на відпочинок іншого депутата — Арістова.
Раніше він писав, що нардеп Дубінський використав хворобу власного батька для виїзду за кордон. Допомогло йому у цьому Міністерство охорони здоров’я. МОЗ звернулося до Держприкордонслужби, щоб та дозволила Дубінському виїхати з України.
З’ясувалося, що нардеп, проти якого США ввели персональні санкції та ДБР відкрило кримінальну справу про держзраду, спершу вивіз батька з Донецька. В окупованому місті той жив весь цей час.
25 липня СБУ та ДБР провели обшуки в депутата Юрія Арістова з приводу його відпочинку на Мальдівах.
Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» 48-річного Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Стверджують, Арістов подав неправдиві дані щодо мети цієї поїздки за кордон, назвавши її «відрядженням».
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Тепер очільник ОП Єрмак особисто в телефонному режимі дозволятиме чи блокуватиме виїзд чиновників і депутатів за кордон, повідомив нардеп.
Пару годин тому на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон. Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них. По суті, тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє чи блокує виїзд чиновників та депутатів, — зазначив Гончаренко.
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