Нардеп Дубінський відпочиває в Барселоні, він збрехав МОЗ, що їде за кордон лікувати батька - соцмережі

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Ракурс

Народний депутат Олександр Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини.

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Подробиці «схеми» оприлюднив блогер, військовослужбовець Антон Швець.

Він стверджує, що Дубінський збрехав МОЗ про виїзд в Європу для лікування свого батька.

Батько був просто прикриттям. Дубінський поїхав до Барселони висіти зі своєю дівчиною та перевірити, як там поживають його виведені гроші, — написав Швець у Фейсбук.

Він розповів, що дівчина нардепа виклала у сторіз в Інстаграмі фото з Дубінським, точніше з його ногою і примітним тату. Швець пише, що переплутати це тату з іншим неможливо. Сторіз викладене 25 липня, а фото зняте зранку того дня.

Дівчина живе в Барселоні. І вона точно дівчина Дубінського, — пише Швець і додає, що нардепу у Барселоні «вистачило» совісті критикувати за поїздку на відпочинок іншого депутата — Арістова.

Раніше він писав, що нардеп Дубінський використав хворобу власного батька для виїзду за кордон. Допомогло йому у цьому Міністерство охорони здоров’я. МОЗ звернулося до Держприкордонслужби, щоб та дозволила Дубінському виїхати з України.

З’ясувалося, що нардеп, проти якого США ввели персональні санкції та ДБР відкрило кримінальну справу про держзраду, спершу вивіз батька з Донецька. В окупованому місті той жив весь цей час.

25 липня СБУ та ДБР провели обшуки в депутата Юрія Арістова з приводу його відпочинку на Мальдівах.