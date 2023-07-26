Прокуратура відкрила провадження за заявою судді Арестової, в якої ЗМІ знайшли громадянство рф

https://racurs.ua/ua/n185508-prokuratura-vidkryla-provadjennya-za-zayavou-suddi-arestovoyi-v-yakoyi-zmi-znayshly-gromadyanstvo.html

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Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо журналістів «Схем» за заявою судді Людмили Арестової, в якої медіа знайшли громадянство росії. Стаття — «Втручання в діяльність судових органів».

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Про це 26 липня повідомили журналісти «Схем». Нещодавно це медіа опублікувало розслідування Георгія Шабаєва, який встановив, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, яка здійснює правосуддя у Дніпрі — є громадянкою російської федерації.

Паспорт громадянки країни-агресора суддя Арестова отримала у квітні 2014-го року. Має вона і номер платника податків в росії. Саме за своїм російським паспортом у 2014 році літала у Москву. Їздила в Крим після анексії, де за 5 років провела сумарно 205 днів, їздила в окупований Крим навіть у січні 2022 року.

Кримінальну справу проти розслідувачів відкрили після повідомлення судді Арестової про «втручання журналіста „Радіо Свобода“ у здійснення правосуддя з метою її дискредитації», яке вона надіслала до Вищої ради правосуддя і Офіс генерального прокурора.

27 червня 2023 року Слов’янська окружна прокуратура таки розпочала розслідування за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України «за фактом втручання в діяльність судді при здійсненні правосуддя», — йдеться у відповіді виконувача обов’язків керівника Слов’янської окружної прокуратури Дмитра Левічева на запит «Радіо Свобода».

Про це ми дізнались лише вчора, тобто виходить вже місяць українські слідчі розслідують діяльність нашого медіа, яке, зокрема вишукує громадян рф в українській владі, наявність яких там порушує як українські закони, так і логіку самозбереження держави під час війни, — розповіли у «Схемах».

Арестова з 2018 по січень 2022 року провела 255 днів в окупованому Криму.

У медіа розповіли, що ще під час підготовки розслідування вона повідомила до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації». І тепер Слов’янська окружна прокуратура відкрила на цій підставі кримінальне провадження за статтею «втручання в діяльність судових органів».

У зверненні до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора Арестова повідомила, що журналіст «Схем» Георгій Шабаєв з метою «дискредитації» її як судді «під час війни з рф активно співпрацює з країною агресором», «передає зібрану інформацію до спеціальних служб рф» та «здійснює незаконне стеження».

«Схеми» знайшли додаткові підтвердження використання суддею Арестовою свого російського паспорту. У витоку з баз даних авіаперельотів рф є інформація про те, що після окупації півострова у травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви. 11 травня суддя вилетіла рейсом Сімферополь-Домодедово, і повернулася до Криму 14 травня 2014 року. В обох випадках суддя використала свій російський паспорт.