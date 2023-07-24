НАБУ проводить обшук в голови судової адміністрації України у справі про підбурювання до хабарництва (ФОТО)

Голова Судової адміністрації Олексій Сальніков

https://racurs.ua/ua/n185428-nabu-provodyt-obshuk-v-golovy-sudovoyi-administraciyi-ukrayiny-u-spravi-pro-pidburuvannya.html

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НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації (ДСА) України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

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Головою ДСА є Олексій Сальніков.

Антикорупційне бюро 24 липня повідомило, що, за даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол., з яких 5 тис. дол. мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. дол. — залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного суду на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від розв’язання питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

НАБУ пообіцяло надати більше подробиць справи згодом.