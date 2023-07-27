Рада прекратила полномочия нардепа «Слуги народа», который провел отпуск на Мальдивах

https://racurs.ua/n185538-rada-prekratila-polnomochiya-nardepa-slugi-naroda-kotoryy-provel-otpusk-na-maldivah.html

Ракурс

Верховна Рада 27 липня припинила депутатські повноваження нардепа Юрія Арістова.

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Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

В парламенті залишилося 402 депутати.

Про те, що нардеп від «Слуги народу» Арістов складе мандат, раніше повідомив спікер Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нещодавно засвітився у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому готелі варіюється від 100 тис. грн. Працівники курорту підтвердили, що Арістов був їхнім гостем, розповіли розслідувачі «Слідство.Інфо».

Після цього голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія заявив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції, а у разі підтвердження вимагатиме його виключення з комітету та складання депутатського мандату.

Згодом виявилося, що Арістов дистанційно з-за кордону оформив лікарняний і відбув на Мальдиви.