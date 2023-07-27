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Рада сделала шаг к возобновлению е-декларирования
Рада сделала шаг к возобновлению е-декларированияhttps://racurs.ua/n185549-rada-sdelala-shag-k-vozobnovleniu-e-deklarirovaniya.htmlРакурс
Верховна Рада 27 липня підтримала у першому читанні відновлення електронного декларування. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
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За відновлення е-декларування проголосували 299 парламентарів.
Передбачається, що посадовці (окрім військових і посад у сектори оборони) мають подати раніше не подані декларації за 2021−2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності закону. Україна зобов’язалася відновити обов’язкове декларування статків чиновників до кінця липня 2023-го року. Це одна з умов меморандуму із Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, Рада на початку повномасштабного вторгнення призупинила процес обов’язкового декларування майна чиновниками. Можливість добровільного подання декларації залишилася. У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський схвалив петицію, яка вимагає відновити обов’язок депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.
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