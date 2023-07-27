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Родственники одесского экс-военкома пытались вывезти арестованное Porsche
Родственники одесского экс-военкома пытались вывезти арестованное Porsche (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185550-rodstvenniki-odesskogo-eks-voenkoma-pytalis-vyvezti-arestovannoe-porsche-video.htmlРакурс
Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.
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Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, серед заарештованого майна у родини:
земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;
два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;
домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;
дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;
автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;
автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;
автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;
автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року;
автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску (який оформлений на невістку Борисова і який намагались вивезти через пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне»);
автомобіль Audi A6, 1999 року випуску.
При спробі перетину кордону у пункті пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Це авто є речовим доказом по справі щодо екс-військкома. Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом.
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