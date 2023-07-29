Япония назвала Пекин «стратегическим вызовом», США ограничат инвестиции в Китай

https://racurs.ua/n185622-yaponiya-nazvala-pekin-strategicheskim-vyzovom-ssha-ogranichat-investicii-v-kitay.html

Ракурс

У Токіо заявили, що зростання військової агресії Китаю становить «безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик». У відповідь, офіційний Пекін закликав Японію бути обережнішою у заявах.

.

Коментуючи нову версію «Білої книги» Японії з питань оборони, речник Міністерства національної оборони КНР Тан Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни. Військовий баланс між Китаєм і Тайванем «стрімко зміщується» на користь Пекіна. Там дорікнули Токіо в тому, що Японія нібито «постійно втручається у внутрішні справи Китаю, порушує основні норми міжнародних відносин й загострює напружену ситуацію в районі Тайванської протоки».

Окрім цього, як пише Bloomberg, найближчим часом у Сполучених Штатах планують заборонити своїм громадянам та компаніям інвестувати у чутливі технологічні сектори Китаю.

Президент Джо Байден має намір до середини серпня підписати указ про обмеження критичних американських технологічних інвестицій у Китаї, — йдеться у матеріалі.

Указ зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових комп’ютерах. Підписання указу вже неодноразово відкладалося й це може трапитися знову.

Майбутній указ — складова ширших зусиль Білого дому із обмеження спроможності Китаю розвивати технології наступного покоління, важливі для національної та економічної безпеки.