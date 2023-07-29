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Япония назвала Пекин «стратегическим вызовом», США ограничат инвестиции в Китай
Япония назвала Пекин «стратегическим вызовом», США ограничат инвестиции в Китайhttps://racurs.ua/n185622-yaponiya-nazvala-pekin-strategicheskim-vyzovom-ssha-ogranichat-investicii-v-kitay.htmlРакурс
У Токіо заявили, що зростання військової агресії Китаю становить «безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик». У відповідь, офіційний Пекін закликав Японію бути обережнішою у заявах.
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Коментуючи нову версію «Білої книги» Японії з питань оборони, речник Міністерства національної оборони КНР Тан Кефей заявив, що Токіо нібито неправильно сприймає Китай, навмисно перебільшуючи військову загрозу з боку країни. Військовий баланс між Китаєм і Тайванем «стрімко зміщується» на користь Пекіна. Там дорікнули Токіо в тому, що Японія нібито «постійно втручається у внутрішні справи Китаю, порушує основні норми міжнародних відносин й загострює напружену ситуацію в районі Тайванської протоки».
Окрім цього, як пише Bloomberg, найближчим часом у Сполучених Штатах планують заборонити своїм громадянам та компаніям інвестувати у чутливі технологічні сектори Китаю.
Президент Джо Байден має намір до середини серпня підписати указ про обмеження критичних американських технологічних інвестицій у Китаї, — йдеться у матеріалі.
Указ зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових комп’ютерах. Підписання указу вже неодноразово відкладалося й це може трапитися знову.
Майбутній указ — складова ширших зусиль Білого дому із обмеження спроможності Китаю розвивати технології наступного покоління, важливі для національної та економічної безпеки.
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