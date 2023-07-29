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Залужный поздравил Cили спецопераций, а Минобороны показало новую награду
Залужный поздравил Cили спецопераций, а Минобороны показало новую награду (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185621-zalujnyy-pozdravil-cili-specoperaciy-a-minoborony-pokazalo-novuu-nagradu-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Cили спеціальних операцій з їхнім днем.
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Вітаю бойових побратимів із Cил спеціальних операцій Збройних сил України зі святом! Дякую за вашу віддану боротьбу за Україну! Разом — до Перемоги! — вказав Залужний.
Також у День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський приїхав на Бахмутський напрямок, щоб привітати військових з їхнім професійним днем.
Окрім цього, до дня ССО Міністерство оборони презентувало нову нагороду — медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».
Першим цю нагороду отримав командувач Сил спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко.
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