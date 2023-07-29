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Залужний привітав Cили спецоперацій, а Міноборони показало нову нагороду
Залужний привітав Cили спецоперацій, Зеленський приїхав під Бахмут (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185621-zalujnyy-pryvitav-cyly-specoperaciy-a-minoborony-pokazalo-novu-nagorodu-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Cили спеціальних операцій з їхнім днем.
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Вітаю бойових побратимів із Cил спеціальних операцій Збройних сил України зі святом! Дякую за вашу віддану боротьбу за Україну! Разом — до Перемоги! — вказав Залужний.
Також у День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський приїхав на Бахмутський напрямок, щоб привітати військових з їхнім професійним днем.
Окрім цього, до дня ССО Міністерство оборони презентувало нову нагороду — медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».
Першим цю нагороду отримав командувач Сил спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко.
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