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Ракурс
Залужний привітав Cили спецоперацій, а Міноборони показало нову нагороду

Залужний привітав Cили спецоперацій, Зеленський приїхав під Бахмут (ВІДЕО)

29 лип 2023, 13:39
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Cили спеціальних операцій з їхнім днем.


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Вітаю бойових побратимів із Cил спеціальних операцій Збройних сил України зі святом! Дякую за вашу віддану боротьбу за Україну! Разом — до Перемоги! — вказав Залужний.

Також у День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський приїхав на Бахмутський напрямок, щоб привітати військових з їхнім професійним днем.

Окрім цього, до дня ССО Міністерство оборони презентувало нову нагороду — медаль «Хрест Сил спеціальних операцій».

Першим цю нагороду отримав командувач Сил спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко.

Джерело: Ракурс


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