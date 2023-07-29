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Взяття позицій рф біля Бахмута показала Третя штурмова бригада
Взяття позицій рф біля Бахмута показала Третя штурмова бригада (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185620-vzyattya-pozyciy-rf-bilya-bahmuta-pokazala-tretya-shturmova-brygada-video.htmlРакурс
Взяття позицій окупаційної армії росії біля Бахмута показала прес-служба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.
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Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях, — йдеться у повідомленні бригади.
Там додали, що по окупантах працювали воїни з 3-ї роти другого штурмового батальйону бригади.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ сьогодні інформував, що на Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 28 липня зазначила, що на Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута захисники України відбивають атаки ворога.
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