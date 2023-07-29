Польща: 100 “вагнерівців” висунулися у напрямку Сувальського коридору

https://racurs.ua/ua/n185619-polscha-100-vagnerivciv-vysunulysya-u-napryamku-suvalskogo-korydoru.html

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 29 липня заявив, що понад 100 російських бойовиків так званої ПВК «Вагнера», дислокованих на території білорусі, вирушили у бік Сувальського коридору.

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Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців ПВК «Вагнера», дислокованих у білорусі, рушили до Сувальського перевалу… Ситуація стає ще більш небезпечною, — заявив у суботу польський прем'єр.

У Гродненському районі підконтрольної росії білорусі неподалік від кордону з Литвою та Польщею розташований полігон «Гозький» 6-ї механізованої бригади збройних сил білорусі (в/ч 05733). Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що російські найманці, ймовірно, прямують на полігон для проведення тренувань із білоруськими військовими.

Сувальський коридор — геополітичний термін, присутній у термінології НАТО, що означає територію навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та білорусі.

Раніше найманці ПВК «Вагнер» проводили тренування з білоруськими військовими на полігонах «Брестський», «Лосвідо» та «Осиповичський», а також у навчальному центрі внутрішніх військ.

Під час виступу голова польського уряду нагадав, що лише цьогоріч зафіксовано 16 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку іммігрантів, яких диктатор рф, воєнний злочинець володимир путін і Олександр Лукашенко намагаються завезти до Польщі.

На думку Моравецького, йдеться про «кроки до подальшої гібридної атаки на територію Польщі».