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Польща: 100 “вагнерівців” висунулися у напрямку Сувальського коридору
Польща: 100 «вагнерівців» висунулися у напрямку Сувальського коридоруhttps://racurs.ua/ua/n185619-polscha-100-vagnerivciv-vysunulysya-u-napryamku-suvalskogo-korydoru.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 29 липня заявив, що понад 100 російських бойовиків так званої ПВК «Вагнера», дислокованих на території білорусі, вирушили у бік Сувальського коридору.
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Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців ПВК «Вагнера», дислокованих у білорусі, рушили до Сувальського перевалу… Ситуація стає ще більш небезпечною, — заявив у суботу польський прем'єр.
У Гродненському районі підконтрольної росії білорусі неподалік від кордону з Литвою та Польщею розташований полігон «Гозький» 6-ї механізованої бригади збройних сил білорусі (в/ч 05733). Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що російські найманці, ймовірно, прямують на полігон для проведення тренувань із білоруськими військовими.
Сувальський коридор — геополітичний термін, присутній у термінології НАТО, що означає територію навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та білорусі.
Раніше найманці ПВК «Вагнер» проводили тренування з білоруськими військовими на полігонах «Брестський», «Лосвідо» та «Осиповичський», а також у навчальному центрі внутрішніх військ.
Під час виступу голова польського уряду нагадав, що лише цьогоріч зафіксовано 16 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку іммігрантів, яких диктатор рф, воєнний злочинець володимир путін і Олександр Лукашенко намагаються завезти до Польщі.
На думку Моравецького, йдеться про «кроки до подальшої гібридної атаки на територію Польщі».
Ймовірно, вони (вагнерівці — ред.) маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегалам проникати на територію Польщі, дестабілізувати Польщу, але також, ймовірно, намагатимуться проникнути до Польщі, видаючи себе за нелегалів, і це створює додаткові ризики, — сказав глава уряду Польщі.
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