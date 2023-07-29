Отпуск с Ким Чен Ином – Блинкен прокомментировал вояж Шойгу в КНДР

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Ракурс

У Вашингтоні вважають, що під час візиту в Пхеньян міністр оборони рф Сергій Шойгу має намір забезпечити постачання Північною Корею зброї росії.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у суботу, 29 липня, що «сильно сумнівається» в тому, що Шойгу «відпочиває" в КНДР. Блінкен зауважив, що росія намагається придбати зброю у союзників по всьому світу

То що ж ми бачимо? Ми бачимо, що росія відчайдушно шукає підтримки будь-де, щоб продовжувати свою агресію проти України. І ми бачимо це в Північній Кореї. Ми бачимо це і в Ірані, який надав росії багато безпілотників, — сказав Блінкен на брифінгу.

За його словами, США серйозно ставляться до обіцянок Китаю не постачати росії військову допомогу для війни проти України.

У нас є занепокоєння щодо окремих суб'єктів, які надають технології подвійного призначення, що можуть бути використані, зокрема, у безпілотниках та інших видах озброєнь, що будуть використані в Україні.

Ми поділилися цим занепокоєнням з Пекіном і сподіваємося, що там зроблять все можливе, щоб цього не сталося, — додав держсекретар.

Відповідаючи на запитання, чи не позначиться американська підтримка Тайваню на Україні, Блінкен наголосив, що допомогу Києву надають не лише США.

Коротка відповідь — ні. Щомісяця ми збираємо близько 50 країн, щоб детально вивчити потреби України і якнайшвидше надати безпекову допомогу, наскільки це можливо. І ця підтримка зосереджена на їхніх нагальних потребах українців, — додав він.

Раніше «Ракурс» розповідав, що Шойгу у КНДР показали дрони.