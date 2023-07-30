Элитная бригада ВСУ учится в Британии. Фото:

https://racurs.ua/n185657-elitnaya-brigada-vsu-uchitsya-v-britanii-vozvraschat-krym-v-etom-godu-sunday-express.html

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Британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців ЗСУ, які планують повернути окупований Крим до Різдва.

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Понад 2 тис. українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях. Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості. Про це повідомив британський таблоїд Sunday Express.

Саме цей підготовлений британцями спецназ стане вістрям операції з повернення Криму. А дві інші сили, яких ЗМІ не розкривають, здійснюватимуть паралельні атаки.

Операція з деокупації Криму включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу окупаційної армії росії. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону загарбників.

Зазначається, що бої за Крим відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіусу дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.

Нагадаємо, у липні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії пройшли вже 18 тис. осіб. Ці навчання для піхотинців відбувалися в рамках операції Interflex, а бійці ЗСУ вчилися «виживати й нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну»

Джерело: Sunday Express