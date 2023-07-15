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Ракурс
Навчання ЗСУ у Великій Британії. Фото:

18 тис. піхотинців ЗСУ пройшли вишкіл у Великій Британії — відео навчань

15 лип 2023, 20:50
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Програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії пройшли вже 18 тис. осіб.


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Ці навчання для піхотинців проходять в рамках операції Interflex. Бійці ЗСУ навчаються «виживати й нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну». Про це 15 лпня заявили в Міністерстві оборони Великої Британії, відомство також опублікувало в Twitter відеоролик з кадрами навчання.

Через операцію Interflex, піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії, пройшло вже 18 тисяч рекрутів, — зазначили в міністерстві.

Як відомо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Велика Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 12 липня заявив, що Збройні сили Канади допомогли навчити майже 40 тис. українських військових та співробітників служби безпеки в Латвії. Ця місія буде розширена, тому українських курсантів навчатимуть у Королівському військовому коледжі в Сен-Жан-сюр-Рішельє, що в Квебеку.

Джерело: Ракурс


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