Програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії пройшли вже 18 тис. осіб.

.

Ці навчання для піхотинців проходять в рамках операції Interflex. Бійці ЗСУ навчаються «виживати й нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну». Про це 15 лпня заявили в Міністерстві оборони Великої Британії, відомство також опублікувало в Twitter відеоролик з кадрами навчання.

Як відомо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Велика Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки для ведення бою і логістики, а також кошти та організаційну підтримку для створення центру реабілітації для поранених військових.

� Op Interflex, the UK-led infantry training of Ukrainian volunteers, has so far trained 18,000 recruits.



Launched on 26 June 2022, Op Interflex teaches Ukrainians how to survive and be lethal in their fight against the illegal invasion of their homeland.



��#StandWithUkrainepic.twitter.com/jXWrw0jXrE